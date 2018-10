Europa vernietigend over Belgische begroting: we staan in het rijtje met Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk

De regering-Michel krijgt eerstdaags een brief van de Europese Commissie, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de begroting van 2019 niet voldoet. Dat heeft De Tijd vernomen in Europese kringen. België behoort samen met Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk - ook wel de Club Med genoemd omdat ze ervoor bekendstaan hun begroting niet op orde te krijgen - tot het selecte clubje dat zo’n reprimande krijgt. Minister van Financiën Van Overtveldt vindt dat “van de pot gerukt”.

Europa vindt dat België onvoldoende bespaart of maatregelen neemt. De inspanningen wijken significant af van de eisen die Europa oplegt. Zolang de begroting niet in evenwicht is, moet België elk jaar de begroting met 0,6 procentpunt gezonder maken. Maar België doet amper een inspanning van 0,2 procentpunt.

De regering had gehoopt dat Europa dat door de vingers zou zien, omdat ze voldoende hervormingen heeft doorgevoerd. Maar dat blijkt ijdele hoop, aldus de krant. De definitieve beoordeling volgt eind november.

“Beschamend”

Economen en begrotingsspecialisten zijn ondertussen niet mals voor de regering-Michel. Volgens Geert Noels is het nu het moment om ons tekort terug te dringen. “De rente staat laag en de economie draait goed. Als je nu bespaart, heeft dat nauwelijks impact. Als het slecht gaat, is het vernietigend voor de koopkracht.”

Noels noemt het beschamend dat België ons bij de ‘Club Med-landen’ schaart. “Het nieuwste rapport van het World Economic Forum geeft ook aan dat we qua concurrentiekracht enorm slecht scoren (ons land zakt van plaats 19 naar 21, nvdr.). De malaise zit diep.”

“Van de pot gerukt”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet opgezet met de Europese reprimande. Onder meer de vergelijking met landen als Italië, Spanje en Portugal is volgens de minister “van de pot gerukt”. “Dat zijn landen die flirten met de 3 procentnorm wat het begrotingstekort betreft, of er soms zelf over zitten. Bovendien zitten zij allemaal in een trend van stijgende overheidsschuld, bij ons daalt die”, aldus de minister in De Ochtend op Radio 1. “De Commissie maakt één zak van landen die niet in één zak thuishoren, en vooral België niet.”

Zolang de begroting niet in evenwicht is, moet België die elk jaar met 0,6 procentpunt gezonder maken. Voor 2019 doet België een inspanning van 0,2 procentpunt, te weinig dus. “Maar in 2017 hebben we veel meer gedaan dan wat was gevraagd”, zegt Van Overtveldt. “Bovendien heeft de commissie zelf flexibiliteit in het leven geroepen: als er structurele hervormingen zijn, bij ons bijvoorbeeld de taxshift, en voldoende investeringen, dan is afwijking mogelijk.”

De minister wil met Europa “nog een heel hartig woordje spreken”, over de beoordeling.