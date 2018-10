Beleggers eisen aftreden Zuckerberg als voorzitter Facebook

Vier grote overheidsinvesteerders uit de VS eisen dat Mark Zuckerberg aftreedt als voorzitter van Facebook. Momenteel heeft Zuckerberg een dubbele rol: hij is voorzitter en CEO. Sinds het dataschandaal pleitten verschillende aandeelhouders voor een onafhankelijke voorzitter.

Beleggingsfondsen uit New York, Illinois, Pennsylvania en Rhode Island scharen zich achter een voorstel van het hedgefonds Trillium Asset Management om Zuckerberg af te zetten als voorzitter. De kans dat dat lukt, is echter miniem. Zuckerberg heeft immers zoveel macht over Facebook dat hij niet tegen zijn eigen wil kan worden afgezet.

In 2017 was er al een soortgelijk voorstel van aandeelhouders, maar toen bleek al dat Zuckerberg door zijn meerderheid quasi niet af te zetten is aan de top van het bedrijf. Het nieuwe heeft als bedoeling vanaf de aandeelhoudersvergadering in mei 2019 een nieuwe wind te laten waaien door Facebook door het aanstellen van een onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur.

Dat is nodig, zo vinden de aandeelhouders, na de schandalen van de voorbije maanden en jaren. Zo werden gegevens van gebruikers zonder hun toestemming gedeeld met derden, verscheen er veel fake news op de sociaalnetwerksite en bleken buitenlandse entiteiten onder meer via Facebook een invloed gehad te hebben op de verkiezingen in de VS.