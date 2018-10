Australische senaat houdt terugkeer naar ‘White Australia’-beleid tegen

De Australische senaat heeft donderdag met grote meerderheid een voorstel verworpen om het omstreden ‘White Australia’-beleid opnieuw in te voeren.

Het ‘White Australia’-beleid houdt in dat enkel immigranten van Europese afkomst zich blijvend mogen vestigen in Australië. Het beleid werd midden de 19de eeuw ingevoerd nadat een rist Chinezen zich bij de goldrush had gevoegd.

Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het beleid afgezwakt, vooral met de Vietnamoorlog. Zo’n 40.000 Vietnamese vluchtelingen zochten hun toevlucht tot het Australische vasteland. Eind jaren zeventig was het White Australia-beleid dood en begraven.

De onafhankelijke senator Fraser Anning uit Queensland diende een voorstel in om het beleid opnieuw in te voeren. Hij veroorzaakte in augustus ophef door een oproep te doen tot een “definitieve oplossing” (“final solution”) voor de immigratie in zijn land. Achteraf beweerde hij de connotatie met de Holocaust niet te hebben ingezien.

Annings voorstel kwam enkele dagen nadat de Australische senaat een voorstel had goedgekeurd van de anti-migratiepartij One Nation Party om “anti-blank racisme” te veroordelen en te verklaren dat het “ok is om blank te zijn” (“it’s okay to be white”). Het kwam de regering op grote kritiek te staan.