Premier Michel zet Geert Bourgeois op zijn plaats

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gevraagd of hij de Spaanse ambassadrice op het matje wil roepen na een diplomatiek incident rond Jan Peumans. Premier Charles Michel (MR) vindt dat Vlaanderen z’n eigen boontjes moet doppen.

“Er is geen diplomatiek conflict tussen de federale regering en Spanje”, benadrukt Michel. Hij reageert zo op de vraag van de Vlaamse minister-president. Bourgeois had aan federaal collega Didier Reynders gevraagd om de Spaanse ambassadrice in ons land op het matje te roepen, nadat Spanje had beslist om het diplomatieke statuut in te trekken van de Vlaamse vertegenwoordiger in Madrid. Reden daarvoor: de “beledigingen” van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Volgens Michel is dit “in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Spanje en de Vlaamse regering”. “Er is in België een bepaalde autonomie voor de deelstaten als het gaat over internationale betrekkingen”, benadrukt Michel. Spanje mag volgens de premier zelf bepalen met wie het ruzie maakt. “Het is de soevereniteit van de Spaanse regering om te bepalen welk beleid ze wil voeren op internationaal vlak, en welk diplomatiek beleid ze wil voeren met een aantal partners.”

Reynders ziet het ook niet zitten

Zo botst Bourgeois voor de tweede keer op een “njet”. Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders al meegedeeld dat hij niet ingaat op de vraag van de minister-president.

Volgens Bourgeois had Reynders hem al toegezegd de ambassadrice bij zich te roepen, maar de woordvoerder van Reynders zei iets anders aan Belga. “De minister neemt kennis van de recente verklaringen en reacties van Vlaams minister-president Geert Bourgeois”, klinkt het. Maar “het is niet de rol van de minister van Buitenlandse Zaken om commentaar te geven op verklaringen van een voorzitter van een deelstaatparlement”.

Het departement Buitenlandse Zaken “blijft ter beschikking om boodschappen van het Vlaamse Gewest aan Spanje te bezorgen”, maar verder gaat Reynders niet. “Als de Vlaamse overheid via de Belgische ambassade in Spanje boodschappen wil doorgeven, zal Buitenlandse Zaken dat doen.”

Bourgeois heeft de Spaanse ambassadrice al bij hem uitgenodigd, maar ze verblijft momenteel niet in Brussel. De afspraak zou nu vrijdag plaatsvinden.

Stemmingmakerij, vindt Jan Peumans

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, riep gisteren Marc Calcoen bij zich, de Belgische ambassadeur in Spanje. Dat meldden de Spaanse kranten El País en La Vanguardia gisteravond. Borrell wilde uitleg krijgen bij de “voortdurende beledigingen” van Jan Peumans aan het adres van de Spaanse regering. Peumans liet zich herhaaldelijk geringschattend uit over de manier waarop de Spaanse regering de Catalaanse separatisten aanpakt. Hij vindt dat “een rechtsstaat onwaardig”.

Ook heeft Spanje aangekondigd dat de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid, André Hebbelinck, zijn diplomatiek statuut kwijtraakt.

Bourgeois heeft Vlaams secretaris-generaal Buitenlandse Zaken Julie Bynens gevraagd om Vlaams vertegenwoordiger André Hebbelinck terug te roepen naar Brussel voor overleg.