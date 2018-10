Herman Brusselmans over graaicultuur in het voetbal: “Jeugdtrainer vroeg 100.000 frank om mij prof te maken”

Ook schrijver Herman Brusselmans kreeg te maken met de graaicultuur in het voetbal. Dat blijkt uit een reconstructie van zijn voetbalcarrière in Sport/Voetbalmagazine. Volgens hem vroeg zijn toenmalig jeugdtrainer Leon Nollet bij Lokeren 100.000 frank onder tafel om hem een profcontract te garanderen.

Veel had het niet gescheeld, of schrijver Herman Brusselmans was profvoetballer geworden. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw trok hij als jeugdspeler van Hamme naar Lokeren, waar hij bij de UEFA-juniors terechtkwam. Samen met latere profvoetballers als Alex Querter en Raymond Mommens, die onder hun tweetjes ruim duizend wedstrijden in de hoogste klasse van het Belgische voetbal speelden.

Herman Brusselmans (tweede van links op de onderste rij) in zijn periode bij de UEFA-juniors van Lokeren. Foto: gia

Brusselmans moest in het team echter linksback spelen - Mommens stond voor hem - en nam het niet zo nauw met de discipline. Volgens diezelfde Mommens “zag Brusselmans soms een nacht zijn bed niet en kwam hij rechtstreeks naar de club”.

100.000 frank onder tafel

Toch kreeg de man uit Hamme ei zo na een profcontract aangeboden. “Nollet (zijn toenmalig trainer, nvdr) kon drie UEFA-juniors selecteren die van Lokeren een profcontract zouden krijgen. Ik mocht met mijn vader op gesprek bij Nollet, maar toen vroeg die plots 100.000 frank onder tafel”, vertelt Brusselmans aan Sport/Voetbalmagazine. “Mijn vader werd witheet. Hij riep dat ze ons in Lokeren nooit meer zouden terugzien.”

De uitspraken van Brusselmans doen denken aan het schandaal dat vorige week losbarstte in het voetbal, dat aan het licht kwam door verborgen geldstromen. Zo zouden enkele spelersmakelaars naast de beschuldigingen van matchfixing zich ook op de rug van clubs en spelers verrijkt hebben.