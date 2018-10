De jongste burgemeester van het land is 27 jaar, en hij wil zijn gemeente besturen als een camping

Als 29-jarige burgemeester worden: Gilles Bultinck kreeg het voor mekaar in het Kempense Vosselaar. Maar de jongste burgemeester van het land is hij niet. Daarvoor moeten we over de taalgrens kijken, in Vresse-sur-Semois. Maak kennis met Arnaud Allard, 27 lentes jong.

“Hier had ik me écht niet aan verwacht.” Arnaud Allard benadrukt in alle interviews hoe verrassend hij zijn benoeming tot burgemeester in Vresse-sur-Semois, een klein ruraal dorpje in de provincie Namen, vindt. Hij is niet de enige. De jongeman is amper 27 jaar oud en kwam voor de allereerste keer op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag.

De politieke loopbaan van Allard begon dan ook pas in 2017, nadat hij een bachelordiploma Marketing behaald had, uitbater geworden was van twee campings langs de Semois en zich intussen Belgisch kampioen enduro - een tak binnen de motorsport - is geworden. De populaire Allard werd aangesproken door Frédéric Martin, die net de plaats had ingenomen van een afgezwaaid gemeenteraadslid, en de twee waren het er snel over eens: er was verandering nodig.

Nieuwe lijst

“Hij heeft me meteen voorgesteld om deel uit te maken van een nieuwe lijst”, zegt Allard in La Libre. “Ik heb daar ‘ja’ op gezegd. Gemakkelijk was het niet, maar we zijn er toch in geslaagd om een groep met kandidaten samen te stellen met duidelijke ideeën voor de toekomst van onze gemeente. Begin september zijn we als eersten begonnen met campagne voeren. In kleine groepjes van drie gingen we bij alle inwoners van de gemeente langs. We werden telkens goed ontvangen en merkten overal dat er echt nood was aan verandering.”

EDC, zoals de lijst van Allard en Martin genoemd werd, haalde zondag liefst 57,7 procent van de stemmen binnen. Grote winnaar was Allard, die op de vijfde plaats stond maar met 633 voorkeurstemmen toch hét stemmenkanon werd. “Ik had wel gehoopt om verkozen te worden, zodat ik zes jaar lang kon zien hoe alles werkt om daarna voor meer te gaan, maar de beste score behalen had ik echt niet verwacht”, zegt hij bij Vers L’Avenir.

Camping

De man die op 1 januari 2019 de nieuwe burgemeester van Vresse-sur-Semois wordt, wil zich eerst en vooral storten op het waterprobleem in de gemeente. “Er is genoeg, maar de kwaliteit is niet goed. Eigenlijk zijn de problemen in een gemeente niet zo verschillend van die van een camping. Daar heb ik ervaring mee. De inwoners willen ook properheid, goede gsm-ontvangst en een goede internetverbinding. We moeten ook beter communiceren over het leven in onze gemeente.”

“Ik ben omring door goede mensen”, zegt Allard. “En ik hoop op veel steun te kunnen rekenen van de huidige gemeenteraad en van de oppositie om iets constructiefs te realiseren. Stress heb ik niet.”