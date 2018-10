Bungalow brandt volledig uit: bejaarde man komt om het leven, vrouw kritiek

Deinze -

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een zware woningbrand langs de Leernsesteenweg in de Deinse deelgemeente Sint-Martens-Leerne een dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om een bejaarde man. Zijn echtgenote werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ te Gent. Vermoedelijk zijn de slachtoffers door de rook bevangen.