Kinderdagverblijf Oss wil weer met Stint rijden

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje wil weer op de openbare weg kunnen rijden met een Stint, de elektrische bolderkar waarmee het dramatische ongeval in het Nederlandse Oss gebeurde. De kinderopvang wil dat afdwingen voor de rechtbank.

Sinds het ongeval in Oss, waarbij een elektrische bolderkar van kinderdagverblijf Het Kinderstraatje op een overweg gegrepen werd door een trein en vier kindjes om het leven kwamen, is het niet meer toegelaten voor Stints om op de openbare weg te rijden in Nederland.

Dat is niet naar de zin van de uitbaatster van Het Kinderstraatje. Zij heeft geen rijbewijs en heeft dus geen alternatief om de kinderen naar school of naar huis te vervoeren. Zij wil daarom voor de rechtbank afdwingen dat het verbod opgeschort wordt, omdat “het niet zorgvuldig genomen is en dat onvoldoende rekening gehouden is met de belangen van mensen en organisaties”.

Ook in ons land besloten al meerdere gemeenten, waaronder Maldegem en Eeklo, om bolderkarren op de openbare weg te verbieden.