Kunstwerk van Banksy had zichzelf eigenlijk helemaal moeten vernietigen: “Elke repetitie ging het goed...”

De beelden gingen de wereld rond: het kunstwerk ‘Girl With Balloon’ van Banksy dat plots gedeeltelijk versnipperd werd net nadat het geveild was. Uit beelden die de anonieme kunstenaar zelf online heeft gezet blijkt nu dat het de bedoeling was dat het werk helemáál zou versnipperd worden.

Net nadat het kunstwerk gehamerd werd voor een slordige 1,2 miljoen euro in veilinghuis Sotheby in Londen, vernietigde ‘Girl With Balloon’ zichzelf door een ingebouwde versnipperaar in de lijst. Op het moment dat ongeveer de helft van het doek vernietigd is, stopt de versnipperaar. Daardoor is het kunstwerk volgens experts nu zelfs nog meer waard dan op het moment dat de hamer sloeg.

Maar dat was niet de bedoeling, zo blijkt nu. De stunt werd op voorhand een aantal keer getest, en toen werkte het telkens wél: de tekening ging toen elke keer wel volledig door de versnipperaar. “Elke repetitie ging het goed...”, verzucht de kunstenaar in de YouTube-video.

Video: Theoplayer

De koper van het kunstwerk, die anoniem wil blijven, wil het versnipperde schilderij overigens nog steeds: “Dit is een stukje kunstgeschiedenis.”