Doodsbang zou je worden na het zien van deze beelden uit het Amerikaanse Arizona. Dashcambeelden tonen namelijk hoe een motorrijder auto’s inhaalt op een levensgevaarlijke manier. Zelfs bij een auto die een andere overstak, nam de motorrijder heel wat risico en reed er gewoon tussendoor. Of de roekeloze bestuurder is opgepakt, is niet geweten.