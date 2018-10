Ryanair opnieuw onder vuur door foto van personeel dat op grond moet slapen: “In scène gezet”

Een foto van Ryanair-personeel gaat de wereld rond. Ze liggen op de grond te slapen in de luchthaven van het Spaanse Malaga, bij gebrek aan een hotel om in te overnachten, waarop de lagekostenmaatschappij enorm veel kritiek krijgt via sociale media. Ze verontschuldigt zich dan ook.

Er is al veel gezegd en geschreven over de omstandigheden waarin het personeel van lagekostenmaatschappij Ryanair moet werken. De discussie laait weer op nu een foto van zes slapende Portugese crewleden in het Spaanse Malaga is opgedoken. Ze waren er geland met hun vliegtuig omdat het door de storm in hun thuisland niet naar Porto kon terugvliegen.

De zes liggen op de grond te slapen, en dat wekt verontwaardiging op. De foto werd gedeeld op de Facebookpagina Ryanair MUST change en werd daar al bijna 3.000 keer gedeeld. Veel tegenstanders van de lagekostenmaatschappij spreken hun ongenoegen uit met het bedrijf van Michael O’Leary.

Ryanair verontschuldigt zich in een mededeling die ze naar The Irish Times stuurde, maar voegt er wel aan toe dat de foto in scene gezet is. Volgens de maatschappij heeft er niemand op de grond moeten slapen. “Door de storm in Porto zijn meerdere vluchten omgeleid naar Malaga. Het was een feestdag in Spanje en alle hotels zaten bomvol. De personeelsleden hebben even in de crewruimte moeten wachten voor ze naar de VIP-ruimte gebracht zijn. De volgende dag zijn ze naar Porto gevlogen met een vlucht waarop niemand van hen heeft moeten werken.”

De Portugese Ryanair-vakbond SNPVAC heeft zich ook uitgesproken over het onderwerp. “De 24 crewleden hebben er van 1.30 tot 6 uur gelegen zonder voedsel en drank of een plaats om te zitten of te liggen. Er waren maar 8 stoelen voor 24 mensen. Ze konden niet anders dan op de grond liggen. Het is erg jammer dat situaties als deze kunnen in de 21ste eeuw. Er is duidelijk een gebrek aan respect bij Ryanair voor het personeel.”