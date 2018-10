Tommelein sluit in Oostende coalitie met Stadslijst van Vande Lanotte niet langer uit, maar dan doet N-VA niet meer mee

Oostende - Bart Tommelein van Open VLD sluit een coalitie met de Stadslijst van Johan Vande Lanotte niet langer uit. Dat zegt hij zelf donderdagvoormiddag. Een coalitie met de Stadslijst zou voor Tommelein wel betekenen dat dit dan een coalitie is zonder Groen van Wouter De Vriendt.

Dat is een opvallende bocht die Tommelein maakt. Eerder deze week zei de Open VLD-kopman nog dat hij nog liever géén burgemeester wordt in Oostende dan dat hij een coalitie zou vormen met de lijst van Vande Lanotte, zelfs als die laatste uit de lijst zou stappen. Tommelein gaf aan voluit voor een ‘vernieuwingscoalitie’ te willen gaan, en dat kon volgens hem niet met de ‘oude krokodillen van de Stadslijst’. Hij stuurde aan op een coalitie tussen Open VLD, CD&V, N-VA en Groen.

Donderdagvoormiddag klinkt het echter anders, en sluit Tommelein een samenwerking met de Stadslijst dus niet langer uit. Dat komt onder andere door Groen: die partij gaf voor de verkiezingen al aan niet met N-VA in een coalitie te willen stappen. Groen wil voor een paarsgroene coaliatie gaan. “Als Groen niet akkoord gaat, kunnen we praten met de Stadslijst en is ook een coalitie tussen Open VLD, CD&V, N-VA en de Stadslijst nog mogelijk”, zegt Tommelein.

Maar in dat geval zou N-VA, dat al z’n engagement had uitgesproken voor een samenwerking met Open VLD, zich weer terugtrekken, want zij willen niet met de Stadslijst in het bestuur zitten. “Wij gaan niet in zee met de Stadslijst. Numeriek zouden we ook niet nodig zijn”, zegt Björn Anseeuw van N-VA. “Als het met de Stadslijst is, is het zonder mij.”

En dan zou Open VLD, de Stadslijst en CD&V overblijven. Dat is de huidige meerderheid. Al benadrukt Tommelein wel dat zijn voorkeur nog altijd uitgaat naar een coalitie zonder de socialisten, en dus met N-VA, CD&V en Groen.

Tommelein in gesprek met Groen Foto: dja