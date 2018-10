Belgische vrouw die haar immense boezem showde op kermis is overleden

Liliane Blondieau (78), alias Madam Irta, is overleden. De Belgische vrouw die de wereld rondtrok om haar weelderige boezem te showen. Eerst op kermissen, later ook in de film. Nee, ze draaide geen porno. Wel een gewone bioscoopfilm met Sting. “Dankzij mijn boezem kon ik een eigen huis kopen en voor mijn zeven kinderen zorgen.”

Liliane Blondieau was niet altijd de kermisattractie Madam Irta, de vrouw met een gewichtige boezem van alles samen 70 kilo en een borstomtrek van 2,22 meter. Liliane Blondieau was eerst kapster in Marcinelle, bij Charleroi. Nogal corpulent, en dat kwam door haar moeder. Die had tijdens de zwangerschap hormonen genomen, waardoor Liliane altijd zwaarlijvig is gebleven. “Toen ik drie was, woog ik al 44 kilo”, vertelde ze ooit op de Franse televisie.

Lilianes gewicht nam spectaculair toe tijdens de zwangerschap van haar tweeling. Toen woog ze meer dan 200 kilo “waarvan het grootste deel in mijn borsten zat”.

Toen ze op een dag met haar man een pak frieten ging eten in een frietkot in Charleroi, werd ze aangesproken door een kermisklant, vertellen haar kinderen vandaag in de kranten van SudPresse. De kermisklant gaf Liliane zijn telefoonnummer. Als ze wilde, kon ze met haar weelderige boezem een topattractie worden op de kermissen.

Liliane wilde wel, want ze voelde zich absoluut niet slecht in haar vel. En als kapster die altijd rechtstaat, begon ze last te krijgen van haar rug. Dus een job waarbij ze op een stoeltje mocht zitten, dat trok haar wel aan.

Een boezem in het museum

En dus sloot Liliane – dan al een moeder van zeven kinderen – zich in 1978 aan bij de kermis. Ze kreeg een eigen kraam, met daarboven het bord “Irta, de vrouw met de grootste boezem ter wereld”. Had ze zelf bedacht. Op een andere kermis had ze Rita, de vrouw met de grootste billen ter wereld gezien. Liliane jongleerde wat met de letters van Rita en kwam uit bij Irta.

Irta werd eind jaren zeventig een topattractie op kermissen. Mensen kochten een ticket en mochten binnen in een kleine ruimte. Eerst zat Irta nog achter een gordijn terwijl de presentator de lichaamsmaten van Irta verklapte: 1,78 meter groot , weegt 230 kilo en borsten van elk 35 kilo.

Toen viel het doek en wed Irta zichtbaar. Gezeten op een stoeltje, diep gedecolleteerd maar nooit naakt. Kijken mocht, aanraken niet. Op het einde stond Irta even op, draaide eens rond en dan moest het publiek plaatsmaken voor de volgende nieuwsgierigen, die al stonden aan te schuiven.

“Ik heb nooit last gehad van handtastelijkheden”, vertelde Madam Irta. “Wel hoorde ik kerels vaak opscheppen. Ze zouden eens checken hoe ze mijn borsten zouden kunnen laten leeglopen. Maar als ze voor me stonden, hielden ze hun handjes braaf thuis.”

Irta werd opgemerkt door een Parijse kermisklant en begon daar dan een zeer lucratieve tournee. Daarna kwamen de VS en China, waar een afdruk van haar boezem nog steeds ergens in een museum te bewonderen is.

“Ik ben nooit ongelukkig geweest”, zei Irta in een interview met de Franse televisie. “Ik schaam me niet om mijn lichaam. Het laat me goed geld verdienen. Ik heb mijn eigen huis, mijn eigen wagen en mijn kinderen komen niets tekort. Dat ik mezelf en mijn 230 kilo te kijk zet, vind ik niet vernederend. Mijn boezem is geen handicap die ik moet proberen te verbergen.”

Filmen met Sting

Madam Irta beleefde haar artistieke hoogtepunt in 1985. Toen vroeg regisseur Frank Roddam haar voor een rolletje in de film The Bride met Sting, zanger van The Police. Sting was er een wetenschapper die een supervrouw ontwikkelde. Irta was een circusartieste.

Aan SudPresse zeiden de kinderen dat het direct klikte tussen Sting en hun moeder. “Moeder vertelde Sting dat ze haar dochter Roxanne had genoemd, naar het gelijknamige liedje van Sting. Sting leerde onze moeder tijdens de opnames theedrinken.”

Na twintig jaar als circusartieste werd Madam Irta begin jaren 2000 weer gewoon Liliane Blondieau. Dinsdag is ze in Charleroi overleden.