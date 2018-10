‘Verboden’ Roundup nog altijd met één muisklik te bestellen

Buitenlandse websites leven het verbod op de verkoop van herbiciden aan particulieren niet na. Wie bijvoorbeeld via Google een website zoekt om Round­up te bestellen, ziet onder meer de Nederlandse website ­bestrijdingsmiddelendirect.nl verschijnen met de slogan ‘Roundup: snel geleverd in België’. Het is een van de websites van het bedrijf Mulder Retail. “We hebben klanten uit verschillende landen. Het is lastig om één lijn te trekken. Als een wetgeving verandert, wordt ons niets gemeld”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

In Nederland mag Roundup nog tot eind dit jaar aan particulieren worden verkocht. Vanaf 2019 zou dat alleen nog in kleine verpakkingen toegelaten zijn. Begaat Mulder Retail nu een inbreuk? Bij de Federale Overheidsdienst Economie luidt het dat een e-commercebedrijf geacht wordt de wetgeving na te leven van het land waar het gevestigd is. "Maar als de betrokken website zich bewust tot de Belgische markt richt, moet natuurlijk beoordeeld worden of de aanbieder zich niet op die markt begeeft."

Een van de problemen is dat er nog geen rechtspraak over bestaat. De FOD Economie liet ooit enkele buitenlandse websites blokkeren die (concert)tickets systematisch duurder door­verkochten – wat verboden is. Op vraag van de FOD Economie greep een onderzoeksrechter toen in.

Inbreuk op gevaarlijk transport?

Maar Mulder Retail moet ook de voorschriften van Volksgezondheid naleven. Op dat vlak begaat het bedrijf wel degelijk een inbreuk, zegt Maarten Trybou, hoofd gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van de FOD Volksgezondheid. "De criteria voor de verkoop van Roundup in België waren al strenger door de strikte voorschriften inzake verpakking. Men mocht dus geen Nederlandse versies van het product verkopen."

Trybou geeft toe dat de FOD Volksgezondheid weinig middelenheeft om de navolging van het verbod af te dwingen. "Het is onmogelijk om alles te controleren. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de mensen", zegt hij. Bij Mulder Retail zegt men dan weer dat Belgen het product soms ook in een afhaalpunt aan de grens laten bezorgen.

Als de websites uit buurlanden Roundup via bijvoorbeeld Post.NL thuis laten bezorgen, begaan ze mogelijk een inbreuk op het transport van gevaarlijke producten. Daarvoor is een ADR-vergunning nodig. De chauffeurs weten niet noodzakelijk dat het goedje in de kartonnen doos gevaarlijk is.

In de toekomst zouden websites verplicht worden zich te laten registreren bij Volksgezondheid, zodat de overheid ze kan opvolgen. Volksgezondheid hoopt ook de bevoegdheid te krijgen om, net als de FOD Economie, websites te laten blokkeren.

Digitale test

Comeos, de Belgische federatie voor de handel, is niet verbaasd dat onlinewinkels het verbod omzeilen. Ze zei eerder dat het wettelijke verbod op de verkoop van herbiciden aan particulieren een maat voor niets zou worden als de producten online nog verkrijgbaar zijn.

Comeos vraagt dat elke nieuwe overheidsmaatregel eerst de digitale test ondergaat. Daarbij wordt gecontroleerd of de maatregel ­dezelfde impact heeft op de digitale wereld als op de fysieke wereld. "Alleen in dat geval zullen maatregelen vandaag effectief zijn", zegt Dominique Michel, de ceo van Comeos.