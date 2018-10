OPROEP. Wendy koos voor haar zoon en niet voor Frans. Herken jij je in het verhaal van hun samengestelde gezin?

Een nieuw samengesteld gezin brengt maar al te vaak gevoeligheden en strubbelingen met zich mee. En wanneer een van de kinderen het niet kan vinden met de nieuwe partner van mama of papa, wordt het helemaal moeilijk, want wat doe je als ouder? Kies je voor de liefde van je kinderen, of voor de liefde van je partner? Wendy Van Wanten heeft duidelijk gekozen voor haar zoon, maar een makkelijke beslissing is dat allerminst.

