Veertiger krijgt levenslange celstraf voor moord op zijn twee dochters

Het assisenhof van Luik heeft donderdag de 42-jarige Luikenaar Philippe Roufflaer veroordeeld tot levenslange opsluiting. Hij is woensdag schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes Loana (8 jaar) en Naora (11) en aan de vrijwillige brandstichting van zijn huis in Soumagne.

De feiten speelden zich af in de ochtend van 30 december 2016 in Soumagne. Philippe Roufflaer bracht eerst zijn twee jonge dochters om het leven en stak nadien de woning die hij betrok, in brand. Daarna probeerde hij zich van het leven te beroven.

Loana kwam door wurging om het leven, Naora werd de keel overgesneden.