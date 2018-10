“Snelheidscontrole op snelle elektrische fietsen nodig”, maar dat is niet zo eenvoudig

Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) wil dat er snelheidscontroles mogelijk worden op speed pedelecs - elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur halen. Maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bestaat daarvoor vandaag geen bruikbare meetapparatuur, in België noch in het buitenland. “Over de landsgrenzen heen wordt gezocht naar een oplossing voor dit fenomeen”, aldus de minister.

Zowat dertig procent van de fietsen die vandaag de deur uitgaan, heeft trapondersteuning. Een gewone elektrische fiets haalt snelheden tot 25 kilometer per uur. Maar een speed pedelec kan tot 45 kilometer per uur gaan.

Foto: BELGA

“Nieuwe toepassingen zorgen voor nieuwe uitdagingen”, vindt Kamerlid Yüksel, die minister Jambon daarover aan de tand voelde. “We moeten de snelheid van die speed pedelecs kunnen controleren”. Dat is volgens hem geen overbodige vraag. “Er zijn namelijk al heel wat ongevallen gebeurd met elektrische fietsen. We noteerden ook al dodelijke ongevallen met snelle elektrische fietsen in ons land.”

Probleem is dat er geen performant middel bestaat om hun snelheid te meten. “Er zijn signalen dat er onderzoek en ontwikkelingen aan de gang zijn, maar het is op dit ogenblik niet mogelijk om een voorspelling te doen met betrekking tot het tijdstip waarop een toestel zal beschikbaar zijn dat door de politiediensten op het terrein kan worden gebruikt”, aldus minister Jambon.