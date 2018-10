Uitbater van brasserie in Nieuwpoort weigert kinderen toe te laten: “Ik ben het gewoon kotsbeu”

Nieuwpoort - Heisa op sociale media over Brasserie Sir Charles, op de zeedijk in Nieuwpoort-Bad. Een moeder mocht er woensdag niet plaatsnemen met haar dochtertje omdat er een verbod geldt op kinderen. Absurd, vindt de vrouw, die haar verontwaardiging deelde op Facebook.

“In shock door Brasserie Sir Charles op de zeedijk in Nieuwpoort”, schreef de moeder woensdag. “Ik had er een tête-à-tête met mijn kind, maar een serveerster kwam zeggen dat er geen kinderen toegelaten waren. Ik dacht nog dat het een grap met een verborgen camera was, maar neen...”

Door haar verhaal te delen op sociale media, hoopt de moeder om de uitbater in kwestie een lesje te leren. Tienduizenden mensen hebben haar bericht inmiddels gedeeld.

“Ik ben het gewoon beu”

Maar wanneer we aankloppen bij Noël Brossé, uitbater van Brasserie Sir Charles, lijkt het hele incident hem weinig te deren. Het bord met ‘Adults Only’ staat inmiddels al een maand voor de deur en blijft ook nu gewoon staan.

“Ik had iedere zomer voor duizenden euro’s schade door kinderen”, zegt Noël Brossé. “Kinderen die glazen en borden lieten vallen, kinderen die met hun vuile schoenen op mijn stoelen springen… En de ouders, die grijpen natuurlijk niet in. Let op, ik heb niks tegen kinderen op zich. Maar ik ben die lakse ouders kotsbeu.”

“Waarom die heisa?”

De uitbater begrijpt niet waarom zijn beslissing zoveel heisa veroorzaakt. “Er zijn wel honderden hotels waar kinderen niet toegelaten zijn”, zegt hij. “Die zijn er speciaal voor mensen die ook eens in alle rust willen genieten. Waarom zou dat dan in een restaurant niet mogen?”