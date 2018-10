Urine drinken, uitwerpselen eten en bijna laten verdrinken: koppel moet naar assisen voor foltering kinderen

Een echtpaar uit Charleroi moet voor assisen verschijnen nadat ze hun vijf kinderen jarenlang mishandeld hebben. De details zijn gruwelijk: ze deden alsof ze hen zouden verdrinken, lieten hen urine drinken en gaven hen dagen na elkaar geen eten. Volgens de rechter gaat het om echte folterpraktijken en is het niet meer dan normaal dat ze voor een assisenjury moeten verschijnen. Dat schrijft Vers L’Avenir.

Het was Kinderbescherming dat aan de alarmbel trok over Gwendoline V. en Christopher L., die in de buurt van Charleroi woonden met hun vijf kinderen. Alle vijf waren ze al meermaals in het ziekenhuis opgenomen met tekenen van ondervoeding. Ze werden daarom allemaal al eens geplaatst bij een gastgezin.

Maar de mishandeling van de kinderen bleek veel verder te gaan dan louter ondervoeding. Elke dag moet een nachtmerrie geweest zijn voor de kinderen, want ze kregen dagelijks lijfstraffen en hun ouders dienden die zonder aarzelen toe. Soms moesten de kinderen in de hoek gaan zitten op hun knieën met hun armen in de lucht, een andere keer werden ze urenlang opgesloten in hun kamer of moesten ze op de grond slapen. Tussendoor kregen ze voortdurend klappen.

“Geregeld kregen ze geen voeding meer”, zegt een magistraat aan Vers L’Avenir. “Of mochten ze alleen maar de schil van de ham of randjes van kaas opeten. Ze kregen babyflesjes vol alcohol om te kunnen slapen, maar soms werden die ook gevuld met urine. Het is ook eens gebeurd dat een van de dochtertjes in haar broek gedaan had en vervolgens haar uitwerpselen moest opeten van haar vader.”

Een van de meisjes werd tijdens het nemen van een bad bijna verdronken door haar vader. Ze kon uiteindelijk ontsnappen, maar moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

De correctionele rechtbank heeft beslist dat de twee ouders voor assisen moeten verschijnen. Ze worden verdacht van onmenselijke behandeling en vernederingen, slagen en verwondingen en verwaarlozing van de vijf kinderen. Het gaat om folterpraktijken, aldus de rechtbank.