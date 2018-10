Onderwijshervorming op til? Zeven weken les, twee weken vakantie

De Koning Boudewijnstichting heeft een studie ingediend bij Franstalig minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns (CDH) over de haalbaarheid van een mogelijk nieuw onderwijssysteem. Het zogenaamde “7/2”-systeem bestaat uit zeven weken les, gevolgd door twee weken vakantie.

Zes maanden lang heeft de Koning Boudewijnstichting tientallen mensen geraadpleegd en de eerste studies rond het “7/2”-onderwijssysteem uitgevoerd. Leerlingen zouden in het mogelijk nieuwe traject telkens zeven weken les hebben, gevolgd door twee weken vakantie.

Niet enkel mensen uit onderwijswereld zelf werden geraadpleegd, zoals leerkrachten, directeurs en opvoeders, maar ook de ouders, jeugdbewegingen, horecamanagers... Een verandering van het tempo in lesgeven, brengt namelijk ook een verandering van schoolvakanties met zich mee. Zo zouden de wijzigingen in het systeem ook betekenen dat de zomervakantie ruim een week vroeger stopt, namelijk op 22 augustus.

Franstalig minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns (CDH) bekijkt de studie. Foto: BELGA

Niet voor morgen

Volgens minister Schyns is het goed nieuws dat bijna niemand enthousiast is om het huidige systeem verder te zetten. “Slecht nieuws is dan weer dat er heel erg veel voorwaarden verbonden zijn aan dit voorstel, om ervoor te zorgen dat het voor iedereen zou werken”, klinkt het. “Het is dus onmogelijk om hier de komende weken al over te beslissen. Het is aan de volgende regering om een hervorming door te voeren, maar dat nieuwe systeem zal dus zeker niet voor de komende vier of vijf jaar zijn.”

Bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ligt de studie of het voorstel nog niet op tafel. Dat werd door een woordvoerder bevestigd aan onze redactie.