Knokpartij in Duitse nachtclub komt Barcelona-speler duur te staan

Arturo Vidal is door een rechter in München veroordeeld tot het betalen van een boete van 800.000 euro. De Chileense stervoetballer raakte in september 2017 betrokken bij een vechtpartij in een Münchense nachtclub. Hij sloeg toen een man op het hoofd met een fles wodka. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.