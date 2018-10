Theo Francken deelt opvallende foto van nieuwe PS-burgemeester in Molenbeek: “Dit is waarom socialisme in Europa dood is”

Sint-Jans-Molenbeek - De foto’s waarop Catherine Moureaux, de nieuwe PS-burgemeester van Molenbeek, viert met wat schijnbaar alleen maar mannelijke aanhangers zijn, zijn bij Theo Francken (N-VA) in het verkeerde keelgat geschoten. “Kanaalplan in kanaal, jihadplan op tafel”, schrijft de staatssecretaris op Twitter, maar de fotograaf dient hem al snel van antwoord.

De grote winnaar van verkiezingszondag in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek was Catherine Moureaux. De PS’er haalde met haar partij 31,34 procent van de stemmen en mag zich met 7.133 stemmen de nieuwe burgemeester van de gemeente noemen.

Dat werd gevierd in de straten van Molenbeek. Op één opmerkelijk beeld staat ze op een witte 4x4 te vieren tussen een menigte die alleen uit mannen lijkt te bestaan, onder wie heel wat allochtonen. Dat is ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) opgevallen. Hij deelde de foto driemaal op Twitter, telkens met felle kritiek op Moureaux.

“Kanaalplan in kanaal, jihadplan op tafel. Euhm, waar zijn de vrouwen”, tweet Francken bijvoorbeeld. Of nog: “Het toekomstig samenlevingsmodel van de PS in één foto #vrouwenrechten”. En om af te sluiten, in het Engels: “Dit is de nieuwe burgemeester van Molenbeek. Alle andere vrouwen moesten thuis blijven. Dit is waarom socialisme in Europa dood is. #mensenrechten.”

De maker van de foto’s, Mathieu Golinvaux, reageert via Twitter en op de website van Vers L’Avenir dat er wel degelijk ook vrouwen aanwezig waren. “Er waren veel vrouwen”, zegt hij. “Alleen bleven die wat meer op de achtergrond staan. Dat bewijzen de andere foto’s.”