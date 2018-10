Bart De Wever: “Ik ben die oorlog elke dag beu, tijd voor verzoening met links”

Antwerpen - Bart De Wever is de oorlog met links beu. “Het is echt tijd voor een verzoening”, zegt de Antwerpse burgemeester/formateur (N-VA). “Dit is een historische kans.” Dat is donderdagavond te zien in Jambers in de Politiek - De Verkiezingsdag.

Paul Jambers was zondag als enige journalist aanwezig in de ‘war room’ van Bart De Wever en N-VA. Terwijl de resultaten van de verkiezingen binnenstroomden, zei de Antwerpse burgemeester en formateur hoe beu hij de oorlog met links is. “Dit is een historische kans op verzoening”, klinkt het. “Ik ben die oorlog elke dag zo beu.”

De Wever bereidt op dit moment een tweede gespreksronde in zijn stad voor. Twee partijen zijn daarop niet meer welkom: PVDA en Vlaams Belang. Voor Groen, SP.A, CD&V en Open VLD is er wel nog plaats aan de vergadertafel van De Wever. Die gesprekken, met het oog op de coalitievorming in de stad, worden allicht pas volgende week gehouden.

Jambers in de Politiek - De Verkiezingsdag, donderdagavond om 23.05 uur op VTM.