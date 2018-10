Nederlandse miljardair (en ex van Flodder-actrice) koopt Hema-winkels

De Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn neemt met zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments de winkelketen Hema over van het Britse Lion Capital.

De Britse eigenaar van de Hema-winkels was al een tijdje op zoek naar een overnemer. Hema kampt met een hoge schuldenlast en de directie zat verwikkeld in een juridisch dispuut met de franchisenemers, over de inkomstenverdeling uit online verkopen. Het akkoord met Marcel Boekhoorn maakt een einde aan die rechtszaken.

Hema werd in 1926 opgericht en had eind vorig jaar 735 winkels in eigendom. Maar de keten heeft het moeilijk. Vorig jaar boekte het een verlies van 30,9 miljoen euro.

Muntplein

De Nederlandse winkels zijn goed voor 75 procent van de verkoop, die in België en Luxemburg voor 12 procent. In ons land werken bijna 900 mensen voor Hema. De keten investeerde vorig jaar in een nieuwe, grotere winkel in Brussel. De vestiging aan het Muntplein verving die in de Nieuwstraat.

Ook in de komende jaren wil Hema, met het geld van Ramphastos, de schulden verlagen en de investeringen optrekken, onder meer in ons land.

Wie is Marcel Boekhoorn?

De nieuwe eigenaar van de Hema-winkels, Marcel Boekhoorn, is een van de rijkste ondernemers van Nederland. De miljardair maakte zijn fortuin met de verkoop van het telecombedrijf Telfort, dat hij voor slechts 80 miljoen euro had gekocht.

Sinds die verkoop is Boekhoorn een BN, een Bekende Nederlander, die meermaals in het nieuws is gekomen met zijn amoureuze veroveringen. Zo had hij een relatie met actrice Tatjana Simic (Flodder) en met de 26 jaar jongere zangeres Hind Laroussi.

Hij staat er om bekend in te stappen in onbekende of onrendabele bedrijven, ze beter maken en vervolgens met winst door te verkopen.