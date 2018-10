Paniek in lagere school: leerling komt naar school met twee granaten

Een leerling van de gemeenteschool in Waterloo heeft grote paniek veroorzaakt toen hij met twee granaten aankwam op school. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, maar even later bleek dat het geen echte explosieven waren. Dat meldt Sudpresse.

De leerlingen van de gemeentelijke lagere school van Chenois, in Waterloo, keken woensdagochtend verschrikt toe hoe een leerling plots twee granaten tevoorschijn haalde. De lokale politie kwam meteen ter plaatse en stelde een perimeter in om geen enkel risico te nemen. Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse.

De agenten gingen de buurt rond en vertelden alle buurtbewoners om zo ver mogelijk weg te blijven van hun ramen. De ouders van de jongen kwamen ter plaatse, maar ook zij moesten wachten tot na het onderzoek van Dovo om zekerheid te krijgen over de echtheid van de granaten.

“Even later is dan gebleken dat de granaten vals waren”, klinkt het bij de school. “Voor de politie is het incident dan ook gesloten.”