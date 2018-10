Ze kostten 30 miljoen, maar spelen doen ze amper: grote namen uit Jupiler Pro League falen in het buitenland

Het zegt misschien wel wat over het niveau van onze competitie. Leander Dendoncker, Lukasz Teodorczyk, Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby waren het voorbije seizoen of seizoenen uitblinkers bij Anderlecht en Club Brugge in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Afgelopen zomer werd zo’n dertig miljoen euro voor hen betaald door buitenlandse clubs, maar geen van hen kon sindsdien potten breken in Engeland, Italië, Frankrijk of Portugal.

Lukasz Teodorczyk: dertig goals in twee jaar België. Anthony Limbombe: met zijn doelpunten en assists afgelopen seizoen cruciaal voor de titel van Club Brugge. Isaac Kiese Thelin: negentien goals in de Belgische Jupiler Pro League. Abdoulay Diaby: topschutter van landskampioen Club Brugge. Leander Dendoncker: Rode Duivel én het grootste talent dat Anderlecht nog rijk was. Het zijn niet zomaar de eerste de besten die afgelopen zomer de Jupiler Pro League verlaten hebben.

Maar het nieuwe seizoen is nu toch al twee maanden oud en geen van hen heeft al potten kunnen breken in het buitenland. Meer zelfs, geen van hen staat in de ploeg. Leander Dendoncker haalt de kern zelfs niet bij de Engelse eersteklasser Wolverhampton – hij mocht enkel al meedoen in de minder belangrijke Engelse League Cup. Lukasz Teodorczyk zit nog maar aan één basisplaats, nul goals en nul assists bij het Italiaanse Udinese.

Hetzelfde geldt voor Anthony Limbombe, en hij was de duurste aankoop in de geschiedenis van het Franse Nantes. Abdoulay Diaby moet zich steeds tevredenstellen met enkele schamele minuutjes bij het Portugese Sporting Lissabon. Enkel in de Europa League kreeg hij al eens zeventig minuten zijn kans.

Isaac Kiese Thelin, die door Anderlecht met aankoopoptie verhuurd wordt aan het Duitse Leverkusen, kon wel al een keertje scoren. In de Europa League, slechts van secundair belang voor de club. In de Bundesliga vond de Zweed nog geen enkele keer de weg naar de netten.