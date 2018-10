Verdacht overlijden van 23-jarige man in Zoutleeuw: “Onderzoek voor moord”

Zoutleeuw - Het parket van Leuven onderzoekt het verdachte overlijden van een 23-jarige man in Zoutleeuw. “We hebben een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor moord”, stelt woordvoerster Sarah Callewaert donderdag. Er is een verdachte opgepakt.

De feiten vonden plaats in de Terhagenstraat Budingen, deelgemeente van Zoutleeuw in Vlaams-Brabant. “De politie heeft het slachtoffer vrijdagmorgen omstreeks 5 uur aangetroffen”, zegt Callewaert. “Onmiddellijk werd een verdachte opgepakt. De kwalificatie is moord.”

Een onderzoeksrechter, het parket en mensen van het lab en de politie zijn ter plaatse afgestapt. Het slachtoffer is een man van 23 jaar. Hij zou doodgestoken zijn. Over het motief is nog niets bekend.

De verdachte werd inmiddels aangehouden. Hij zou ingerekend geweest zijn door de vader van het slachtoffer.