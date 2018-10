Lukaku: “Ik speel bij de Rode Duivels altijd met een soort van woede in me”

“De eerste paar jaar die ik voor de Rode Duivels speelde, gingen niet zo geweldig”, is de Belgische topschutter aller tijden eerlijk op de website van Manchester United. “Ik heb zo veel negatiefs gehoord. Daarom speel ik altijd met een soort van woede in mij als ik voor België speel. Ik wil de criticasters hun woorden doen inslikken, en ik denk dat me dat gelukt is.”

“Nu wil ik iets winnen met de Rode Duivels, maar ook zo veel doelpunten scoren dat niemand dat record ooit nog kan verbreken. Dan kan ik achteroverleunen en genieten van mijn gelijk.”

Lukaku lijkt goed op weg om zijn ambitie waar te maken: de ex-spits van Anderlecht scoorde al 45 keer voor de Rode Duivels. Dat zijn al vijftien stuks meer dan het vorige record. Bovendien is ‘Big Rom’ nog altijd maar 25 jaar oud, wat wil zeggen dat hij er hoogstwaarschijnlijk nog een flink stuk bij zal doen vooraleer hij stopt.

