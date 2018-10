Spieren van slachtoffers schietpartij school de Krim “letterlijk in stukken gehakt”, dodentol opgelopen

Van de dodelijke slachtoffers van de aanslag op een school in Krim zijn er negen minderjarig. Dat melden de Russische autoriteiten donderdag, die stellen dat de dader twintig mensen doodde voordat hij zelf uit het leven stapte.

Zeven gewonden waren er donderdagochtend nog zeer ernstig aan toe, verklaarde de Russische minister van Volksgezondheid, Veronika Skvortsova. Ze voegde eraan toe dat chirurgen bij verschillende gewonden ledematen hebben moeten amputeren. De verwondingen zijn veroorzaakt door “metalen ballen”, die verwerkt zaten in de zelfgemaakte bom die de dader liet ontploffen. Bij bepaalde slachtoffers zijn de spieren letterlijk in stukken “gehakt”, aldus Skvortsova.

LEES OOK. Leerling laat bom ontploffen in school en opent vuur op medestudenten: “De muren waren bedekt met bloed”

Woensdag liet een 18-jarige leerling van een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, een bom ontploffen en schoot vervolgens met een geweer op de andere leerlingen en personeelsleden. Het motief voor zijn daad was donderdag nog onduidelijk.

Moeder en dochter

Uit een nieuwe balans blijkt dat er twintig dodelijke slachtoffers vielen, waarvan negen minderjarigen. Vijftien leerlingen stierven tijdens de aanslag, verklaarde de adjunct-directeur Diliarver Melgaziev aan het persagentschap TASS. De vijf andere doden zijn werknemers van de school. Onder hen zijn volgens het Russische dagblad Moskovski Komsomolets een moeder en een dochter, die allebei les gaven op de school.

De gemeente Kertsj publiceerde een lijst met de namen van de 44 gewonden, twee onder hen werden nog niet geïdentificeerd.

Dader stoefte tegen vrienden over zelfgemaakte bommen

Een woordvoerder van het Russische Antiterrorismecomité NAC meldt intussen ook dat de dader de dagen voor de aanval tegenover zijn vrienden had opgeschept over zijn zelfgemaakte explosieven. Daarnaast zijn er ook beelden opgedoken van de jongeman die een dag voor de schietpartij 150 kogelhulzen koopt.