Profvoetballers zetten zich in voor veiliger verkeer via de Grote Verkeerscup

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Pro League slaan voor het derde jaar op rij de handen in elkaar voor ‘De Grote Verkeerscup’. Dit is een initiatief waarbij 24 spelers, waaronder Olivier Deschacht en kersvers Rode Duivel Brandon Mechele, opduiken in ludieke filmpjes die aanzetten tot het testen van verkeersveiligheid.

“Voetballers die oproepen om de Grote Verkeerscup te spelen, helpen supporters om hun kennis over de verkeersregels op te frissen en dragen zo bij aan een veiliger verkeer voor iedereen”, verduidelijkt het campagneteam. “Een goede kennis van de verkeersregels is van levensbelang. Het is dan ook evident dat de Pro league, de 24 clubs en spelers graag meewerken aan deze campagne.”

Om supporters extra te motiveren, is er aan het initiatief ook een heus klassement gekoppeld waarbij ze door het testen van hun kennis ook punten kunnen verdienen voor hun favoriete profclub. Bovendien worden de beste individuele quizzers ook beloond met voetbalgerelateerde prijzen. Vorig jaar telde het project reeds 21000 individuele deelnemers, een aanzienlijke hoeveelheid en dus ondersteunt ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts het project. “Zowel in het voetbal als in het verkeer is het belangrijk om de regels goed te kennen én toe te passen. Quizzen is de ideale manier om je eigen verkeerskennis te testen. Ondertussen leer je misschien nog iets bij en kan je zelfs mooie prijzen winnen.”

Deelnemen kan nog tot 18 november op: https://www.degroteverkeerscup.be/