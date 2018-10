Man meldt dronken bestuurder, maar Belgische politie “heeft wel iets beters te doen”

Op een autosnelweg in Wallonië merkte een vrachtwagenchauffeur maandag een dronken bestuurder op. Het was rond half twee ’s nachts toen hij de bestuurder met Bulgaarse nummerplaat over de weg zag zwalpen. “Ik belde de politie, maar die had naar eigen zeggen wel iets beters te doen”, laat de man weten op Facebook.

Kwaad, nee furieus is hij. “Er hadden hier verdorie doden kunnen vallen, maar toch vindt de politie de zaak niet ernstig genoeg om iets te ondernemen”, aldus de chauffeur. Op de beelden is ook te zien hoe de dronken vrachtwagenchauffeur van links naar rechts zwalpt, en de drie rijstroken gebruikt. “Het is een echte schande”, voegde de man er nog aan toe.