Club-trainer Ivan Leko voor duel met Waasland-Beveren: “Ben 200 procent klaar om competitie te hervatten”

Brugge - Club Brugge hervat vrijdagavond de vaderlandse voetbalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. Anderhalve week nadat operatie ‘Propere Handen’ de Belgische voetbalwereld op zijn grondvesten deed daveren, wilde Ivan Leko - een van de verdachten in de zaak - opnieuw aan voetballen denken.

Leko toonde zich vanmiddag gebrand op revanche tijdens de persconferentie in aanloop naar de match tegen Waasland-Beveren. Op sportief vlak - van Standard en Atlético Madrid werd twee keer verloren - maar ook op persoonlijk vlak na de bom onder het Belgisch voetbal en zijn aanhouding. “Of ik klaar ben? 200 procent”, was Leko duidelijk. “Onze goesting om een statement te maken is enorm. We bleven twee keer achter zonder resultaat en willen ons bewijzen. Het wordt een speciale wedstrijd. Maar iedereen die me kent weet dat als iets krijg van de supporters, ik heb dat driedubbel wil teruggeven.” Leko had het over de steun nadat hij terug op de trainingsveld verscheen vorige vrijdag.

Normaliter wordt Waasland-Beveren thuis een hapklare blok, al had Club Brugge logischerwijs geen normale wedstrijdvoorbereiding de afgelopen weken. Er was de hele hetze rond de operatie ‘propere handen’ maar er waren ook interlands. Zo ontbraken naast Mechele, Vanaken en Danjuma ook nog enkele andere basisspelers zoals Mitrovic en Letica. “Internationals zijn mooi voor de uitstraling van onze ploeg, maar eenvoudig is het natuurlijk niet. De voorbereiding op de wedstrijd wordt daardoor een beetje verstoord. Maar we accepteren de situatie en ik ben erg blij met wat ik op training heb gezien.”

Club wil de draad dus opnemen met een klinkende zege. “Onze laatste wedstrijden waren qua resultaat niet goed. En daarom willen we opnieuw in de ‘winning mood’ geraken. En dat kan met kwaliteit en energie op het veld”, aldus Leko.