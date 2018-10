Man kan door echtscheiding niet meer voor reptielen zorgen: zes kaaimannen uit garage gehaald

Houthalen-Helchteren - Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek heeft donderdagvoormiddag zes brilkaaimannen uit een omgebouwde garage gehaald in Houthalen. Het was de eigenaar van de dieren zelf die naar het NHC stapte.

Omdat hij in een echtscheiding zit en naar een appartement moet verhuizen, kan de eigenaar de reptielen niet meer houden. Hij had de dieren naar eigen zeggen zes jaar geleden gered van verwaarlozing, maar daardoor had hij er ook geen vergunning voor.

De man had voor de zes reptielen zijn garage omgebouwd. De garage had een vijver gekregen en wand- en vloerverwarming.

De zes kaaimannen waren al meer dan een meter lang. Ze kunnen tot 2,5 meter lang worden. Om de kaaimannen te exporteren werd hun bek stevig dichtgesnoerd. De dieren hebben namelijk een enorme bijtkracht.

Vanuit Limburg zullen ze naar een opvangcentrum in Duitsland worden gebracht.

Foto: NHC

Foto: NHC