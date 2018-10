7.000 luxewagens en een harem aan seksslavinnen: steenrijke sultan op bezoek bij koning Filip

Hoog bezoek vandaag in Brussel: Hassanal Bolkiah, de sultan van Brunei, neemt er deel aan een top tussen leiders uit Europa en Azië. Ook koning Filip heeft hem ontmoet. De man behoort tot de rijksten ter wereld en laat het niet na met zijn geld te pronken. Een blik op zijn leven, dat bol staat van luxe en controverse.

Meer dan vijftig Aziatische en Europese wereldleiders komen donderdag en vrijdag samen in Brussel voor de tweejaarlijkse ASEM-top. Het agressieve handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, nagenoeg de enige afwezige wereldleider, wordt hét gespreksonderwerp bij uitstek.

Toch gaan ook de aanwezigen met heel wat aandacht lopen, onder hen Hassanal Bolkiah. De zeventiger is sultan, premier en minister (van Defensie en Financiën) van Brunei, een ministaat op het eiland Borneo aan de Zuid-Chinese Zee, geheel omringd door Maleisië. Bolkiah regeert er in absolute monarchie zonder politieke partijen, de facto als een dictator. Eén die zijn bevolking weinig tot geen persoonlijke vrijheid gunt, maar tegelijkertijd met 7.000 luxewagens pronkt.

In de jaren 80 mocht de sultan zichzelf de rijkste man ter wereld noemen. Foto: Photo News

Rijkste man ter wereld

Bolkiah is sinds 1967 staatshoofd van het Zuidoost-Aziatische sultanaat, maar in de jaren 80 mocht hij zichzelf ook even de rijkste man ter wereld noemen. Al moest hij al snel, in de jaren negentig, zijn plaatsje afstaan aan Microsoft-topman Bill Gates. Tien jaar geleden stond de teller van zijn fortuin volgens het financiële tijdschrift Forbes op ruim 17 miljard euro, vandaag is het moeilijker om een getal op zijn rijkdom te plakken, maar het ligt zonder twijfel nog steeds astronomisch hoog.

Niet alleen is Bolkiah een steenrijke sultan, hij is ook nog eens een van de langst regerende staatshoofden – enkel de Britse Queen gaat hem voor. Toen de sultan vorig jaar vierde dat hij vijftig jaar aan de macht was, kwam daar dan ook veel pracht en praal bij kijken. Al hoeft dat niet te verbazen, de man bezit immers een van de grootste woonhuizen ter wereld: Istana Nurul Iman. Een paleis met bijna 1.800 kamers, waarvan 257 badkamers. Er zijn ook 5 zwembaden, er is een moskee en een bankethal waar gemakkelijk 5.000 gasten kunnen vieren. De ideale locatie voor een overdadig feest dus.

De sultan is een ervaren piloot, zo vloog hij zelf naar de G20. Foto: Photo News

LEES MEER. Dochter van sultan van Brunei treedt in huwelijksbootje

7.000 luxewagens, 200 pony’s

Het paleis heeft ook een garage die kan wedijveren met een ondergrondse parking: er is plaats voor meer dan 100 wagens, al bezit hij er eigenlijk zo’n 7.000. In zijn privécollectie onder meer: 350 Rolls-Royces, negen McLaren F1-wagens en een unieke uitvoering van een Ferrari 456 GT. Omdat de sultan zich ook vaak via het luchtruim verplaatst, werden daar twee helikopters, twee Boeings, een Airbus en nog zes andere vliegtuigen aan toegevoegd. Zelf is hij overigens een ervaren piloot, naar de G20 vloog de sultan gewoon zelf.

Een andere hobby van Bolkiah is polo. Hij bezit dan ook zo’n tweehonderd pony’s en laat er af en toe enkele overvliegen vanuit Argentinië. De dieren worden op handen gedragen in Brunei en vertoeven het grootste deel van de dag in een gigantische stal. Mét airco, uiteraard.

De troonzaal in het paleis tijdens het huwelijk van Haji Al-Muhtadi Billah Foto: ISOPIX

Homo’s stenigen en nooit meer Kerstmis

Een hypocriet, een moordenaar, een vrouwenhandelaar: critici zijn niet mals voor sultan Bolkiah en gooiden hem al heel wat verwijten toe. Hij is dan ook op zijn minst een controversieel figuur te noemen. Bolkiah gunt de inwoners van zijn sultanaat – dat zijn er zo’n 440.000 – amper persoonlijke vrijheid. Alcohol is verboden, discotheken zijn er niet te vinden en ook voor buitenlanders zijn er beperkingen. De sultan leidt Brunei met een ongezien strenge hand. Zo was hij in 2013 de eerste leider die de sharia, het islamitische strafrecht, invoerde in Zuidoost-Azië. Onder meer het stenigen van homoseksuelen en overspelige vrouwen zou daardoor plots legaal worden.

Twee jaar later, in 2015, vond Bolkiah er niks beter op dan Kerstmis te verbieden: een boom versieren of liederen zingen, was uit den boze. Of toch voor moslims. Christenen mochten hun favoriete feestdag nog wel vieren, maar enkel binnenshuis. En vooraleer de festiviteiten starten, moeten ze de autoriteiten inlichten. Heel wat inwoners uitten via sociale media hun ongenoegen over de richtlijnen van de sultan en de imams: ze plaatsten foto’s van hun kerstversieringen en -bomen met de hashtag #MyTreedom.

Ironisch genoeg kunnen de sultan en zijn familie zelf niet vervolgd worden voor dergelijke “misdrijven”. Verschillende beroemdheden hebben daarop eerder opgeroepen om Dorchester Hotels, de luxeketen waarvan Bolkiah eigenaar is, te boycotten. Onder hen de Britse acteur Stephen Fry en ook Richard Branson, CEO van Virgin.

De sultan, zijn vrouw Kebawa Duli Yang en prins Jefri. Foto: Photo News

Op missie naar seksslavinnen

De sultan en zijn broer, prins Jefri, staan erom bekend van vrouwen te houden. Verschillende vrouwen hebben al getuigd over de escapades van de heren, zelf zouden ze behandeld zijn als seksslavinnen. Ook gaat het verhaal dat de broers “missionarissen” op pad sturen om wereldwijd de mooiste vrouwen in te lijven voor hun persoonlijke harem. Prins Jefri nodigt ze ongetwijfeld uit op een van zijn luxejachten, eentje kreeg de naam Tits.

Zelf trouwde Bolkiah drie keer, waarna hij twee keer de scheiding aanvroeg en zijn ex-vrouwen alle koninklijke titels ontnam. Hij heeft twaalf kinderen (vijf zonen, zeven dochters) en ook tien kleinkinderen. Dat neven en nichten met elkaar trouwen, is volkomen normaal in de familie. Zo was de sultan de neef van Pengiram Anak Saleha, zijn eerste vrouw. Ook zijn eigen ouders waren neef en nicht. Zijn tweede vrouw was geen familie, Hajah Mariam werkte als stewardess voor Royal Brunei Airlines.

Brunei is rijk aan grote reserves olie en gas, de productie van ruwe olie en gas is goed voor bijna 90 procent van het BNP, waardoor het sultanaat ontzettend welvarend is. De bevolking betaalt geen belastingen in de kleine onafhankelijke staat en onderwijs en gezondheidszorg zijn er gratis. Al moeten ze daar, zoals gezegd, heel wat voor opofferen.