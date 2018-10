Na geflirt met AA Gent beëindigt Club Brugge “per direct” samenwerking met scouting coördinator

Verbeke was mee verantwoordelijk voor de transfers van onder anderen Arnaut Danjuma en Wesley Moraes Foto: Isosport

Club Brugge heeft donderdag “per direct” een punt gezet achter de samenwerking met scoutingcoördinator Peter Verbeke, die met concurrent AA Gent aan het onderhandelen zou zijn. Dat maakte de landskampioen bekend via zijn website.

Verbeke trad in 2013 in dienst bij Club als scoutingcoördinator van de jeugdacademie. Sinds 2015 bekleedde hij die functie voor de A-kern. Dat deed hij in samenwerking met hoofdscout Raymond Mommens en scouts Kenneth Brylle, Peter Van Wambeke en Joachim Vercaigne.

De 35-jarige Verbeke was de voorbije jaren mee verantwoordelijk voor de transfers van onder anderen Arnaut Danjuma, Hans Vanaken, Wesley Moraes en de intussen alweer vertrokken Anthony Limbombe.