Duits “horrorslachthuis” leverde ook vlees aan Belgische groothandel

Brussel - In Duitsland is vorige week een slachthuis in opspraak gekomen dat ook aan een Belgische groothandel leverde. Dat zegt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights donderdag. Het Belgische bedrijf zelf bevestigt het nieuws en zegt dat het de samenwerking met de leverancier onmiddellijk heeft stopgezet.

Schlachthof Karl Temme in Bad Iburg, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, moest de deuren sluiten nadat de Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz vorige week opnames publiceerde uit het slachthuis. Op de beelden is te zien hoe koeien en kalveren hardhandig worden aangepakt.

Zieke en vermoeide koeien met een lier worden versleept en herhaaldelijk met elektrische veedrijvers gestoken, terwijl kalveren uit wagens worden gegooid en aan de oren worden voortgesleept. “Ook worden reeds dode dieren aangeleverd, noodgeslacht op de boerderijen van herkomst of onderweg gecrepeerd”, zegt Animal Rights.

Het vlees van slachthuis Karl Temme werd niet alleen in Duitsland, maar ook in Polen en België afgezet, zo ontdekte SOKO Tierschutz. In ons land leverde het aan de vleesgroothandel Dierickx in Zele, dat naar bijna alle landen in de Europese Unie exporteert. Animals Rights zegt dan ook dat zij het Belgische federale voedselagentschap FAVV om uitleg heeft gevraagd.

In een reactie aan Belga bevestigt Dierickx dat het een samenwerking had met het bewuste slachthuis, maar dat het die vorige week al heeft stopgezet na het zien van de opnames. “Wij zijn geshockt door de beelden en veroordelen dergelijke praktijken ten stelligste”, luidt het.