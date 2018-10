Verpleegster die slachtoffers schietpartij de Krim verzorgt, ontdekt plots dat haar eigen zoon de dader is

Een verpleegster die woensdag slachtoffers hielp verzorgen nadat een 18-jarige leerling een bom liet ontploffen in een school op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, kreeg plots het hallucinante nieuws dat de dader haar eigen zoon is.

20 doden en tientallen gewonden. Dat is de zware tol van de aanslag die Vladislav Roslyakov woensdag pleegde op zijn school in Kertsj, in het oosten van de Krim. De 18-jarige leerling liet er eerst een bom ontploffen en begon daarna met een geweer op de andere leerlingen en personeelsleden te schieten. Vervolgens stapte hij zelf uit het leven.

Een verpleegster die de eerste zorgen toediende toen de slachtoffers binnengebracht werden in het ziekenhuis waar ze werkt, blijkt nu de moeder te zijn van de dader van de aanslag. De vrouw, Galina Roslyakova, was in shock toen ze het nieuws te horen kreeg. Ze werd weggeleid door de politie en probeerde zichzelf nadien van het leven te beroven.

