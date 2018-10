“ISIS heeft 700 gijzelaars en wil er elke dag 10 van executeren als eisen niet worden ingewilligd”

Terreurgroep ISIS heeft zo’n 700 mensen gegijzeld in een gebied in Syrië dat gecontroleerd wordt door Amerikaanse troepen. Dat heeft Russisch president Vladimir Poetin gezegd.

Volgens Poetin zijn de gijzelaars vooral Europese en Amerikaanse staatsburgers. ISIS zou ze vasthouden in het door oorlog verscheurde Syrië ten zuiden van de rivier de Eufraat. “Ze hebben een ultimatum en specifieke eisen. Als die niet worden uitgevoerd, zullen ze elke dag 10 gijzelaars executeren”, zegt Poetin. “Eergisteren hebben ze er al 10 gedood.”

Poetin heeft er echter niet bij gezegd wat die eisen dan net zijn.

Rusland is sinds september 2015 militair betrokken bij de oorlog in Syrië. Het land heeft zich aangesloten bij het regime van Syrisch president Bashar al-Assad. Bijna 3.000 Russische troepen zijn momenteel in Syrië gestationeerd.