Horeca-uitbater krijgt Vlaanderen over zich omdat hij geen kinderen in zijn zaak wil. Deze mensen begrijpen hem maar al te goed

De eigenaar van Brasserie Sir Charles, op de zeedijk in Nieuwpoort, is klaar met krijsende koters die zijn zaak op stelten zetten. Voortaan is zijn brasserie ‘kinderen niet toegelaten’. De beslissing zorgt voor bakken kritiek. Maar bij collega’s kan hij ook op begrip rekenen: “Soms staat er plots een kleine in keuken, tussen de hete potten en pannen. De ouders kijken er zelfs niet naar om.”