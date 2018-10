“Ik ben schoolmoe. Daarom doe ik het vijfde en zesde middelbaar in één keer”

In het teken van de Youca Action Day, de vroegere Zuiddag waarop jongeren gaan werken in plaats van naar school te gaan en hun loon schenken aan Youca, werkte ik vandaag een dag op de redactie van Het Nieuwsblad. De ideale gelegenheid om het verhaal te doen van mijn schoolcarrière, die voor sommigen misschien vreemd lijkt.

Dit jaar draait de Youca Action Day om gendergelijkheid en zamelen we geld in voor kansarme jongeren in Ecuador. Ze bieden hen seksuele opvoeding aan, want veel te vaak weten ze er daar echt niets van ...