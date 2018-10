Vuilnisman betaalt meer belastingen dan topvoetballer… maar voor hoelang nog? 10 vragen over de fiscale voordelen in het voetbal

De fraudezaak in het Belgische voetbal wakkert ook opnieuw het debat aan over de fiscale voordelen in het voetbal en de sport in het algemeen. Diverse politici stellen dat nu maar eens moet bekeken worden welke gunsten het Belgische voetbal krijgt, en of die nog te verantwoorden zijn. Het Nieuwsblad bracht al die fiscale en sociale voordelen – korting op de RSZ-bijdrage én belastingvoordelen - een half jaar geleden aan het licht in een uitgebreid dossier. We nemen u nog eens mee in het verhaal, in tien belangrijke vragen. Zo bent u weer helemaal mee.