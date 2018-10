Gentse straten en kelders blank door breuk in waterleiding

Gent - In het centrum van Gent zitten tientallen gezinnen zonder water en elektriciteit na een breuk in de waterleiding.

Iets voor 17 uur werd bij grondwerken in de Kuiperskaai in Gent een waterleiding geraakt. In geen tijd stond het kruispunt met de Vlaanderenstraat en Brabantdam volledig blank. .

De brandweer is ter plaatse gekomen om de riooldeksels open te zetten, in de hoop het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Arbeiders proberen het water in te dammen met zand en er werden ook zandzakjes aangerukt.

Het water stroomde in ondergrondse verdeelkasten die onder het plein liggen, waardoor het water begon te koken en stoom te zien was. Intussen is de stroom van het net, en is de stoom weg. Maar: ook tientallen woningen in de buurt zitten nu niet alleen zonder water, maar ook zonder elektriciteit. In een van de kelders en garages van een naastgelegen winkel staat het water volgens de brandweer een halve meter hoog.