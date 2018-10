320 leerlingen geëvacueerd na gaslek

Brugge / Sint-Andries - Bij werken op het domein van de school De Varens in Sint-Andries ontstond deze middag een gaslek. Zo’n 320 leerlingen werden geëvacueerd. Het lek kon na ongeveer een uur gedicht worden.

De parking van de school in de Nieuwe Sint-Annadreef wordt momenteel opnieuw aangelegd. Bij de werken werd even voor 16 uur echter een gasleiding geraakt. Men dacht aanvankelijk dat het om een middendrukleiding ging en nam geen risico. Even werd het vooralarm van het rampenplan zelfs geactiveerd. Maar uiteindelijk kon alles rustig verlopen en was het euvel na een uur alweer verholpen.

“Wij hebben de schoolbel iets vroeger laten gaan”, zegt directeur Hans Verstraete. “We evacueerden niet via het brandalarm omdat de leerlingen dan eigenlijk een andere richting zouden uitgaan. Maar alles is heel erg rustig verlopen.” De brandweer en de politie snelden ter plaatse. Die laatste zorgde ervoor dat er geen verkeer meer in de straat kon rijden. En ook Eandis stuurde verschillende ploegen om het gaslek zo snel mogelijk te dichten.

De 320 leerlingen moesten wel even wachten voor ze konden vertrekken. Maar degene die met de fiets waren konden al snel huiswaarts keren. De politie had de straat wel afgesloten voor het verkeer. De leerlingen die met de bus waren, moesten dan ook wel even wachten. “En ook de internen moesten wat geduld hebben vooraleer ze naar het internaat konden”, zegt de directeur. “Maar na een uur was alles eigenlijk hersteld. Het bleek bovendien om een lagedrukleiding te gaan. Dankzij de rustige aanpak van de brandweer en de politie is er echter nooit paniek geweest.”