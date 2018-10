Fiets dan toch niet verbannen op trein

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is het niet eens met de beslissing van de NMBS om gewone fietsen tijdens piekuren te verbieden op de trein. In de Kamer verklaarde minister Bellot dat hij niet zal instemmen met een algemene maatregel voor alle lijnen indien het probleem zich enkel stelt op enkele treinen tijdens de spits.

De aankondiging van de NMBS kreeg deze week nogal wat weerwerk. Ook tijdens het vragenuurtje in de Kamer werd de minister over de beslissing aan de tand gevoeld. “Ik ben het niet eens met de strategie en evenmin met de methode”, reageerde Bellot.

Hij gaf aan dat hij het spoorbedrijf vier opdrachten heeft meegegeven alvorens het met een strategie kan komen. Zo moet de NMBS de problemen waarmee ze wordt geconfronteerd documenteren, moet er een analyse per lijn komen, moet de NMBS mogelijke maatregelen formuleren en moet het bedrijf een consultatie organiseren met de organisaties die de fiets- en treingebruikers vertegenwoordigen.

De minister gaf aan dat hij de beslissing van de NMBS via de pers heeft moeten ontdekken. In de ontwerp-beheersovereenkomst met de NMBS die de ronde doet, wordt het thema wel aangeraakt, zij het minder expliciet of definitief.