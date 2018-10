Geviseerde Sergio Ramos zet Sterling op zijn plek met nieuwe beelden van “venijnige fout”

Maandag verraste Engeland in de Nations League met 2-3 winst in Spanje. Raheem Sterling was met twee goals man van de match. Sergio Ramos scoorde pas diep in blessuretijd de aansluitingstreffer maar was voor de Engelsen achteraf de boeman omdat hij venijnig op de enkel van Sterling zou zijn gaan staan. De Spanjaard zette nu echter nieuwe beelden van het incident op Twitter: “Meer valt er niet te zeggen…”

Op de nieuwe beelden is te zien dat Sterling al op de grond ligt te kronkelen vooraleer Ramos passeert, waarna die enkel even de andere voet van de Engelsman raakt. De fysiek sterke Spanjaard heeft geen al te beste naam maar in dit geval lijkt er toch weinig aan de hand.

Wie laatst lacht, best lacht...