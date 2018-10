Politiek wil fiscale voordelen van voetballers nu écht aanpakken: Coucke moet op bezoek bij De Block én Kamercommissie

Het worden drukke weken voor Marc Coucke. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gaat samenzitten met de Pro League-voorzitter om de gunstige RSZ-voordelen voor het voetbal te bespreken. Dat bleek uit het antwoord op een parlementaire vraag van Roel Deseyn. Het CD&V-Kamerlid zelf wil Coucke en de bevoegde ministers op zijn beurt uitnodigen om uitleg te komen geven in de Commissie Financiën.

De fraudezaak in het voetbal zou dus weleens gevolgen kunnen hebben voor de belasting- en RSZ-voordelen waarvan profsporters genieten. Het Nieuwsblad berekende een half jaar geleden dat voetballers minder sociale bijdragen betalen dan bijvoorbeeld vuilnismannen. De RSZ-voordelen voor de voetbalsector kosten de overheid jaarlijks 70 miljoen euro, daarnaast zijn er ook nog fiscale voordelen die jaarlijks 60 miljoen euro kosten. En dat terwijl de voetbalmakelaars, die nu in het oog van de storm zitten, met 41,8 miljoen euro één derde dus van dat bedrag gingen lopen.

“Zoals vegetariër vragen hoe hij het liefst zijn steak wil”

Minister De Block laat het initiatief over aan de sector, waarvan zij vindt dat die zelf orde op zaken moet stellen (zie lager). Dit tot groot ongenoegen van Deseyn:

“Dat lijkt me zoiets als aan een vegetariër vragen hoe hij het liefst zijn steak bereid ziet. Er is toch niemand die gaat voorstellen hoe hij graag meer belastingen wil betalen...?”

“Wij vinden dat de regering en het parlement dit zelf in handen moeten nemen. Na een grondige studie moeten we bekijken hoe we het systeem kunnen hervormen. Daarvoor hadden wij deze fraudezaak trouwens niet nodig, enkele maanden geleden lieten wij dit al verstaan. Ik merk dat er vanuit de regering nog steeds weinig beweging komt, maar er zal iets moeten veranderen. Hoe kunnen wij de correcte belastingbetaler recht in de ogen kijken en zulke grote bijdragen vragen, terwijl anderen quasi niets bijdragen?”

“Wat met sporters die hierdoor kunnen rondkomen?”

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gaat dus rond de tafel zitten met Marc Coucke. In de Kamer herhaalde de minister dat ze een signaal verwacht van de voetbalsector, al bracht ze wel een genuanceerd verhaal. Zo merkte ze op dat het systeem niet alleen bestaat voor voetballers, maar voor alle sectoren, en bovendien niet enkel voor de grootverdieners. “Er zijn ook sporters, die minstens even hard werken als sommige van de grootverdieners, maar die enkel door deze maatregel kunnen rondkomen”, merkte De Block op.

Bovendien zou het afnemen van het voordeel wel een erg grote impact kunnen hebben op de voetbalsector, op alle eersteklasseclubs, ook de rijke. “Problemen waar ik niet zeker van ben dat ze er aan uit zouden komen”. Ze herhaalde dan ook een signaal te verwachten van de sector en wil daarover binnenkort een “openhartig” gesprek aangaan, stelde ze in het parlement.