Man gooit vreemde substantie in gezicht van buschauffeur: politie zoekt getuigen

Hasselt - Eind juni gooide een onbekende man een beker met een vreemde substantie in het gezicht van een buschauffeur van de Lijn. Het incident vond plaats aan het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. De politie heeft nu camerabeelden van de man verspreid en is op zoek naar getuigen.

De feiten dateren van woensdag 27 juni 2018, rond 18.20 uur. Een buschauffeur kreeg een irriterende vloeistof in het gezicht gegooid door een onbekende man. Op camerabeelden vanuit de bus is de persoon duidelijk waar te nemen. De politie vermoedt dat de man uit de omgeving is en vraagt aan de bevolking of iemand deze man kent.

Indien u de man herkent of meer weet, gelieve telefonisch contact op te nemen met de politie Heusden-Zolder (011/450.111) of per mail aan PZ.heusden-zolder@police.belgium.eu.