Twintiger al twee weken vermist: “Heeft geld afgehaald in Deurne en Wijnegem”

Deurne / Wijnegem - Een 26-jarige man uit Amsterdam is inmiddels al twee weken vermist en is voor het laatst gezien in de omgeving van Antwerpen.

Op vrijdag 5 oktober is Judan Fang op klaarlichte dag vertrokken vanuit Amsterdam en hij had zijn telefoon, laptop en geld achtergelaten. Later bleek dat hij rond middernacht een aantal keren geld had afgehaald met zijn bankkaart in Deurne en Wijnegem.

“We zijn inmiddels 14 dagen verder en de situatie begint urgenter te worden: mijn broer lijdt aan een bipolaire stoornis en heeft ook autisme, dus het is een jongen met beperkingen”, laat zijn familie weten. “Hij heeft die avond slechts 450 euro met zijn bankkaart afgehaald en we denken dat hij bijna door het geld heen is. We hebben van alles geprobeerd, maar we beginnen erg ongerust te worden. Daarom hebben we een bericht gedeeld in verschillende lokale Facebookgroepen in de hoop dat inwoners van Deurne en Wijnegem hem hebben gezien.”

Op het moment van zijn verdwijning droeg Judan Fang waarschijnlijk een blauwe, oversized jas met beige broek en zwarte Adidas schoenen. De Nederlander heeft een Aziatisch uiterlijk, is 1,75 meter lang en heeft zwart haar en donkere ogen.

Heb jij Judan Fang gezien of weet je waar hij zich bevindt, laat dit dan weten aan de Nederlandse speurders.