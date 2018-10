Bourgeois: “Ik begrijp die houding van Michel niet”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft geen begrip voor de houding van zijn federale collega’s Charles Michel en Didier Reynders in het conflict tussen Spanje en de Vlaamse overheid.

Spanje liet dinsdagavond weten de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. De Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje verliest zijn diplomatiek statuut en Spanje zal geen nieuwe vertegenwoordiger accrediteren. Aanleiding zijn uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Peumans over de Catalaanse kwestie.

Premier Michel zei woensdagavond voor aanvang van de Europese top dat er “geen conflict is tussen de federale regering en Spanje”. Eerder op de dag had minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders al meegedeeld dat hij niet ingaat op de vraag van minister-president Geert Bourgeois om de Spaanse ambassadeur op het matje te roepen.

“Ik versta de reactie van mijnheer Michel niet. Vlaanderen is een deel van het interfederale België en we voeren samen buitenlands beleid. Ik begrijp die houding niet”, zei Bourgeois voor de camera’s van Terzake (Canvas).

Minister Reynders zei donderdag in de Kamer dat hij bereid was een brief van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement aan de Spaanse ambassadeur te bezorgen. “Ik heb mijnheer Reynders een brief gestuurd met de vraag de ambassadrice te roepen, tekst en uitleg te vragen, te wijzen op het principe van scheiding der machten en vrije meningsuiting en te vragen hoe Spanje ziet hoe terug tot normale relaties te komen”, zegt Bourgeois.