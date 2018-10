“Spelers van United lachen zelf met fouten van hun criticasters toen ze in Manchester speelden”

De uithaal van clublegende Paul Scholes naar Romelu Lukaku (en coach José Mourinho) lijkt de druppel die de emmer deed overlopen bij de spelers van Manchester United. Volgens Engelse media zijn zij de kritiek van ex-spelers die nu als analist optreden grondig beu en lachen ze nu zelf met hun fouten in het verleden.

Paul Scholes haalde in een interview aan ESPN hard uit naar Romelu Lukaku (“Ik weet niet of United met hem ooit kampioen kan worden”) en coach José Mourinho (“Ik dacht dat hij briljant was, maar die Jose lijkt weg. Nu is het gewoon een klagende Jose, eentje die je frustreert”). Als boutade zei hij zelfs dat Lionel Messi het op dit moment in dit team lastig zou hebben. (lees meer)

En Scholes is lang niet de enige ex-speler van Manchester United die zich als analist hard uitlaat over de huidige kern. Ook Roy Keane, Gary Neville en Rio Ferdinand schuwen de harde kritiek niet.

Maar volgens de Engelse media pikken de spelers die zo hard door hun voorgangers worden aangepakt, die kritiek niet langer. Ze vinden dat vaak meer man dan bal wordt gespeeld en dat de analisten zelf nooit oplossingen naar voren schuiven. Op hun beurt zouden ze nu filmpjes uit het verleden met elkaar delen waarin die clublegendes zélf pijnlijk in de fout gaan…